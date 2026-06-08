A Milli Takım, Dünya Kupası kampı için Arizona\'ya geçti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası için çalışmalarını sürdüreceği ABD'deki ana kamp merkezi Arizona eyaletinin Mesa şehrine geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası çalışmaları kapsamında ABD'de ilk olarak Florida eyaletine gelen A Milli Futbol Takımı, Venezuela ile Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami CF Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçının ardından turnuvadaki ana kamp merkezi olan Arizona eyaletinin Mesa şehrine geçti. Millileri burada çok sayıda taraftarlar karşıladı. Ay-yıldızlı futbolcular ve teknik ekip, Türk taraftarların tezahüratları eşliğinde otele giriş yaptı. - ARIZONA