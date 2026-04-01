A Milli Takım, Dünya Kupası\'na Katıldı

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, Kosova maçının oynandığı Fadil Vokrri Stadyumu'ndan Türkiye'ye dönmek üzere ayrıldı.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turunda deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup etti. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ay-yıldızlılar, galibiyeti karşılaşmayı deplasman tribününde takip eden taraftarlarla birlikte kutladı. Milliler, turnuvaya katılma sevincini basın mensuplarına yaptıkları açıklamalarda da dile getirdi.
Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından A Milli Takım, özel uçakla Türkiye'ye dönmek üzere stadyumdan ayrıldı. Millilerin TSİ 04.30'da İstanbul'da olması bekleniyor. - İSTANBUL
