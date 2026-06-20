A Milli Takım Dünya Kupası'na Veda Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

A Milli Takım Dünya Kupası'na Veda Etti

20.06.2026 08:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, Paraguay'a 1-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası'na veda etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve 2. yenilgisini aldı. Milliler, bu sonuçla turnuvaya veda etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Francisco Bay Area'da Paraguay ile karşılaştı. Milliler, ilk yarıda yediği golle Paraguay'a 1-0'lık skorla yenildi. Bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini alan ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'ndan elendi.

Turnuvaya erken veda eden kırmızı-beyazlılar, son maçta 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ev sahibi ülkelerden ABD ile oynayacak. - SAN FRANCISCO

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Paraguay, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Dünya Kupası'na Veda Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez dışarı çıkan buzağı, kendini göle vurdu İlk kez dışarı çıkan buzağı, kendini göle vurdu
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede
Montella günler sonra patladı: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk’üm Montella günler sonra patladı: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm
Dünya Kupası tarihinde eşine az rastlanır istatistik Kanada ceza sahasına 97 kez girdi Dünya Kupası tarihinde eşine az rastlanır istatistik! Kanada ceza sahasına 97 kez girdi
Rakamlar güncellendi Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Milyonların beklediği gün geldi çattı YKS yarın başlıyor Milyonların beklediği gün geldi çattı! YKS yarın başlıyor

08:50
Dünya Kupası’ndan elenmemizin ardından Montella’dan ilk sözler
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler
08:44
İşte kırılma anı 88. dakikada kaçan pozisyon Dünya Kupası hayallerini bitirdi
İşte kırılma anı! 88. dakikada kaçan pozisyon Dünya Kupası hayallerini bitirdi
08:35
Arda Güler: Utanç duyuyoruz
Arda Güler: Utanç duyuyoruz
08:08
Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası’nın en kötüsü oldu
Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu
08:06
Dünya Kupası’na veda ettik Binlerce taraftar Montella’yı istifaya çağırıyor
Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor
08:05
Hayallerimiz buraya kadarmış A Milli Takımımız Dünya Kupası’na veda etti
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 08:53:33. #7.12#
SON DAKİKA: A Milli Takım Dünya Kupası'na Veda Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.