A Milli Takım Dünya Kupası'na Veda Etti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve 2. yenilgisini aldı. Milliler, bu sonuçla turnuvaya veda etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında San Francisco Bay Area'da Paraguay ile karşılaştı. Milliler, ilk yarıda yediği golle Paraguay'a 1-0'lık skorla yenildi. Bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini alan ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'ndan elendi.

Turnuvaya erken veda eden kırmızı-beyazlılar, son maçta 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ev sahibi ülkelerden ABD ile oynayacak. - SAN FRANCISCO