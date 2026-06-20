A Milli Takım Dünya Kupası'na Veda Etti - Son Dakika
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A Milli Takım Dünya Kupası'na Veda Etti

A Milli Takım Dünya Kupası\'na Veda Etti
20.06.2026 09:34
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A Milli Futbol Takımı, Paraguay'a 1-0 kaybederek 2026 Dünya Kupası'na veda etti.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı'nda birçok oyuncu, mücadelenin bitiş düdüğünün ardından saha içinde kendilerini yere bırakarak gözyaşlarını tutamadı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 kaybetti. Grubun ilk müsabakasında da Avustralya'ya 2-0 mağlup olan ay-yıldızlıların turnuvaya veda etmesi kesinleşti.

Paraguay karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından birçok milli futbolcu da büyük üzüntü yaşadı. Kırmızı-beyazlı oyuncular, kendilerini yere bırakarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Duygusal anlar yaşayan oyuncuları, Teknik Direktör Vincenzo Montella ve takım arkadaşları teselli etti. - SAN FRANCISCO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Dünya Kupası'na Veda Etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Talip Konyali Talip Konyali:
    SAÇLAR BAŞLAR BIYIKLAR YOLDURDUNUZ GENE..BİZİM DELİ ÇOCUKLAR...CANINIZ SAĞ OLSUN GENEDE... 0 0 Yanıtla
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