A Milli Takım, EURO 2024'e hazır - Son Dakika
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A Milli Takım, EURO 2024'e hazır

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ilk maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda İrfan Can Kahveci takımdan ayrı koşu çalışması yaparken, Barış Alper Yılmaz ise takımla çalıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da antrenmanı izledi. A Milli Takım, bugün Gürcistan maçı için Dortmund'a hareket edecek ve teknik direktör Vincenzo Montella ile milli futbolcu Salih Özcan basın toplantısı düzenleyecek.

17.06.2024 13:01
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ilk maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Tedavisi süren İrfan Can Kahveci takımdan ayrı koşu çalışması yaptı. Dün tedbir amaçlı antrenmana katılmayan Barış Alper Yılmaz ise takımla çalıştı.

Isınma ve koşu çalışmasıya başlayan idman pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Gürcistan karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

A Milli Takım, bugün TSİ 17.15'te Gürcistan maçı için Dortmund'a hareket edecek.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Salih Özcan da TSİ 21.00'de karşılaşmanın oynanacağı BVB Dortmund Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: AA

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