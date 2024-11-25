A Milli Takım EuroBasket'le Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Takım EuroBasket'le Buluştu

A Milli Takım EuroBasket\'le Buluştu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan'ı 81-76 yenerek EuroBasket 2025'e katılım hakkı kazandı.

25.11.2024 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu 4. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Macaristan'ı 81-76 mağlup ederek şampiyona biletini aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Macaristan'a konuk oldu. 12 Dev Adam, karşılaşmaya Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Kenan Sipahi ve Ömer Yurtseven ilk 5'i ile başladı. İlk yarıyı 40-31'lik skorla önde tamamlayan Ay-yıldızlılar, müsabakayı da 81-76 kazanarak eleme grubunu ilk 3'te bitirmeyi garantiledi ve EuroBasket'e gitmeye hak kazandı.

Ay-yıldızlılarda Cedi Osman 33 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Ömer Yurtseven 22 sayı kaydederek galibiyette önemli katkı verdi.

Salon: Savaria Arena

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Aleksandar Glisic (Sırbistan), Martin Vulis (Hırvatistan)

Macaristan: Benedek Varadi 2, Gyorgy Goloman 16, Zoltan Perl 14, Marko Filipovity 5, Akos Keller 10, Adam Hanga 9, David Vojvoda 14, Norbert Lukacs 4

Başantrenör: Gasper Okorn

Türkiye: Şehmus Hazer 10, Cedi Osman 33, Ercan Osmani 9, Kenan Sipahi 7, Ömer Yurtseven 22, Yiğitcan Saybir, Yiğit Arslan, Onuralp Bitim, Furkan Haltalı, Sarper David Mutaf, Erkan Yılmaz

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 14-21 (Türkiye lehine)

Devre: 31-40 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 54-54 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Milli Takım, Cedi Osman, Macaristan, EuroBasket, Basketbol, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım EuroBasket'le Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:26 Ayhan Bora Kaplan’ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi Ayhan Bora Kaplan'ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi
21:55 İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler
21:48 Naci Görür Malatya’daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici
21:10 Aliağa’daki Tüpraş Rafinerisi’nde patlama Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
18:13 20 İlde Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi 20 İlde Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
09:45 Litvanya’da kargo uçağı bir binanın yakınlarına düştü: 1 ölü, 2 yaralı Litvanya'da kargo uçağı bir binanın yakınlarına düştü: 1 ölü, 2 yaralı
09:35 Beşiktaş’ın Göztepe’ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi
09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
09:23 Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:15 En düşük emekli maaşında yeni tahmin En düşük emekli maaşında yeni tahmin
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 23:38:05. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Takım EuroBasket'le Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.