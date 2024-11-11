A Milli Takım, Galler Maçı Hazırlıklarına Başladı

Spor

15 ile uyarı yapıldı! Çok kuvvetli geliyor

Bitcoin adeta para basıyor! Bir yılda iki kattan fazla yükseldi

İstanbul\'un bir ilçesinde daha grev kararı

120 bin TL maaş var çalışan yok! Hükümetten "ithal işçi" talebi

Erdoğan\'ın yeniden adaylığı ile ilgili çok konuşulacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın uçağında bir soruya özellikle yasak mı getirildi?

- A Milli Takım, Galler maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde tamamı basına açık gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı ve ardından pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Ay-yıldızlılar, antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yaptı.

A Milli Takım'da; Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, Orkun Kökçü ve Altay Bayındır seyahat planlamaları yetişmemesi sebebiyle antrenmanda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Ümit Milli Takım'dan; Emre Bilgin, Cihan Çanak, Mustafa Hekimoğlu ve Yunus Emre Konak dahil edildi.

Ayrıca sol ayak baş parmağındaki sakatlık dolayısıyla Ferdi Kadıoğlu, sol arka adalesindeki sakatlık sebebiyle Ahmed Kutucu ve dişinde apse oluşmasından kaynaklı Emirhan Topçu da tedbiren idmanda yer alamadı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da antrenmanı takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın yapacağı idmanla Galler maçının hazırlıklarına devam edecek.