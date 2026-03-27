A Milli Takım Hazırlıklara Başladı

27.03.2026 21:12
A Milli Futbol Takımı, Kosova ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlara Riva'da başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde 31 Mart Salı günü deplasmanda Kosova'yla karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

Romanya müsabakasına ilk 11'de başlayan futbolcular, fitness salonunda yenilenme antrenmanı yaparken diğer oyuncular, saha çalışması gerçekleştirdi. Tedavisi devam eden Merih Demiral, idmanda yer almadı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman; pas, rondo ve son vuruşlar üzerine yapılan çalışmalarla devam etti. İdmanın son bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

Yenilenme antrenmanını tamamlayan futbolculardan Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür, sahada yapılan antrenmanı kenardan takip etti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Temel Bozbağ ve Ural Aküzüm ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da çalışmayı tribünden izledi.

A Milli Futbol Takımı, yarın saat 16.45'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

