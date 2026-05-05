A Milli Takım Hazırlıkları Başlıyor

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak statlar ve karşılaşmaların tarihleri netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadı'nda oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Millilerin Venezuela müsabakası ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadı'nda TSİ 01.00'de oynanacak.