A Milli Takım Hazırlıklarını Sürdürüyor

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile 14 Haziran Cumartesi günü TSİ 07.00'de karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Arizona'da bulunan Athletic Grounds'ta çalışan millilerde, Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen çalışma öncesinde kısa bir toplantı yapıldı.

Isınma koşularının ardından pas çalışması yapan futbolcular, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalıştı.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile milli takım kampını ziyaret eden Bayburt Belediye Başkanı Mehmet Mete Memiş ve IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu boksör Elif Nur Turhan da takip etti.

A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.