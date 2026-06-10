A Milli Takım'ın Hakemi Belirlendi

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile yapacağı D Grubu ilk maçını Venezuela'dan Jesus Valenzuela yönetecek.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Kanada'nın Vancouver kentinde 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak müsabakada Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peru'dan Kevin Ortega olacak.