A Milli Takım'ın İzmir kampında Can Uzun'un 21. yaş günü için kutlama yapıldı - Son Dakika
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A Milli Takım'ın İzmir kampında Can Uzun'un 21. yaş günü için kutlama yapıldı

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A Milli Takım\'ın İzmir kampında Can Uzun\'un 21. yaş günü için kutlama yapıldı
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A Milli Takım'ın Belçika ile oynayacağı maç öncesindeki İzmir kampında Can Uzun için 21. yaş günü kutlaması yapıldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da kutlamaya katılarak milli futbolcuya pasta ikram etti.

İSTANBUL, A Milli Takım'ın Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesinde İzmir'deki kampında futbolcu Can Uzun'un 21'inci yaş günü kutlandı.

A Milli Takım'ın İzmir'de UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesi kampta Milli futbolcu Can Uzun'un doğum günü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da katılımıyla kutlandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Can Uzun'a pasta ikram ederken, milli futbolcu; teknik direktör Sergen Yalçın, takım arkadaşları ve teknik heyetin tebriklerini de kabul etti.

Kaynak: DHA
İbrahim Ethem HacıosmanoğluTürkiye Futbol FederasyonuMilli TakımCan UzunBelçikaFutbolİzmirSporSon Dakika

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