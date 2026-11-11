A Milli Takım\'ın İzmir kampında Can Uzun\'un 21. yaş günü için kutlama yapıldı

A Milli Takım'ın İzmir kampında Can Uzun'un 21. yaş günü için kutlama yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Takım'ın Belçika ile oynayacağı maç öncesindeki İzmir kampında Can Uzun için 21. yaş günü kutlaması yapıldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da kutlamaya katılarak milli futbolcuya pasta ikram etti.
İSTANBUL, A Milli Takım'ın Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesinde İzmir'deki kampında futbolcu Can Uzun'un 21'inci yaş günü kutlandı.
A Milli Takım'ın İzmir'de UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesi kampta Milli futbolcu Can Uzun'un doğum günü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da katılımıyla kutlandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Can Uzun'a pasta ikram ederken, milli futbolcu; teknik direktör Sergen Yalçın, takım arkadaşları ve teknik heyetin tebriklerini de kabul etti.
Kaynak: DHA
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