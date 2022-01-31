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A Milli Takım'ın kalecisi Sinan Bolat Fenerbahçe'de - Son Dakika

A Milli Takım'ın kalecisi Sinan Bolat Fenerbahçe'de

31.01.2022 15:54
A Milli Takım'ın kalecisi Sinan Bolat Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Sinan Bolat transferi için kulübü Gent ile 600 bin avro karşılığında anlaşmaya vardı. A Milli Takım'ın kalecisi Bolat, Fenerbahçe ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe devre arasında ilk takviyesini kaleye yaptı. Sarı-Lacivertliler, Belçika ekibi Gent'in kalesini koruyan milli kaleci Sinan Bolat'ın bonservisi için 600 bin euroya Belçika ekibiyle anlaşmaya vardı.

Sinan Bolat Fenerbahçe'de! İşte bonservis ücreti ve sözleşme detayları

2,5 YILLIK

Sinan Bolat'la da 2,5 yıllık sözleşme için prensipte anlaşmaya varıldı. Sinan'ın maaşının 600 bin euro seviyesinde olduğu aktarıldı.

Altay Bayındır'ı kızdıracak transfer! A Milli Takım'ın kalecisi Sinan Bolat Fenerbahçe'de

TARAFTAR ŞAŞIRDI

Fenerbahçeli taraftarlar Altay Bayındır ve Berke Özer'in koruduğu kalede başka bölgelere ihtiyaç varken yapılan bu transferi şaşkınlıkla karşıladı. Sezon sonu mukavelesi bitecek Berke'nin Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyor.

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SON DAKİKA: A Milli Takım'ın kalecisi Sinan Bolat Fenerbahçe'de - Son Dakika
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