Ay-Yıldızlıların kötü futboluna tepki yağdı! Sosyal medyada istifa sesleri yükseldi

Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Türkiye, Fatih Terim Stadı'nda Lüksemburg'u ağırladı. Ay-yıldızlı takımın maçta 3 kez geri düşmesi büyük tepki çekti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medyada sahadaki oyuna isyan eden futbolseverler, Stefan Kuntz'un A Milli Takım'ın başına getirilmesindeki en büyük aktörlerden TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a tepki gösterdi. Alman hoca ve Altıntop istifaya çağrıldı.

B LİGİ'NE YÜKSELMEK İÇİN 1 PUAN YETİYOR

Uluslar C Ligi 1. Grup'ta lider konumda bulunan A Milli Takım, Lüksemburg maçı dahil olmak üzere kalan 2 müsabakasında 1 puan alması durumunda B Ligi'ne yükselecek.