Ay-Yıldızlıların kötü futboluna tepki yağdı! Sosyal medyada istifa sesleri yükseldi - Son Dakika
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Ay-Yıldızlıların kötü futboluna tepki yağdı! Sosyal medyada istifa sesleri yükseldi

22.09.2022 23:16

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Lüksemburg'u konuk eden A Milli Futbol Takımı'nın kötü performansı eleştiri aldı. Sosyal medyada Stefan Kuntz'un takımın başına getirilmesinde önemli pay sahibi Türkiye futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a tepki vardı.

Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında Türkiye, Fatih Terim Stadı'nda Lüksemburg'u ağırladı. Ay-yıldızlı takımın maçta 3 kez geri düşmesi büyük tepki çekti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medyada sahadaki oyuna isyan eden futbolseverler, Stefan Kuntz'un A Milli Takım'ın başına getirilmesindeki en büyük aktörlerden TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a tepki gösterdi. Alman hoca ve Altıntop istifaya çağrıldı.

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B LİGİ'NE YÜKSELMEK İÇİN 1 PUAN YETİYOR

Uluslar C Ligi 1. Grup'ta lider konumda bulunan A Milli Takım, Lüksemburg maçı dahil olmak üzere kalan 2 müsabakasında 1 puan alması durumunda B Ligi'ne yükselecek.

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A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi, Lüksemburg, Spor, Son Dakika

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