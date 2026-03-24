A Milli Takım\'ın Maçında Hakem Belirlendi

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maçın hakem kadrosu açıklandı. Beşiktaş Park'ta 27 Mart Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Benoit Bastien olacak.