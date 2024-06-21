A Milli Takım'ın Portekiz'le oynayacağı EURO 2024 F Grubu 2. maçı Elazığ'da dev ekranla izlenebilecek

Spor

A Milli takımın Portekiz'le oynayacağı EURO 2024 F Grubu 2. maçı Elazığ'da kurulacak dev ekranla izlenebilecek.

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 F Grubu ikinci maçında yarın Portekiz'le karşılaşacak. Elazığ Belediye Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla maç için Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran kurulacağını müjdeledi. Başkan Şerifoğulları açıklamasında; "Haydi Gakgoşlar bizim çocuklar için buluşuyoruz. Milli takımımız EURO 24'te ikinci maçına çıkıyor. Bu heyecana ortak olmak isteyen hemşehrilerimiz için Cumhuriyet Meydanımıza led ekran kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Portekiz maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. - ELAZIĞ