A Milli Takım'ın Yunanistan maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 3'üncü maçında bugün Yunanistan ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik maç kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin bugün TSİ 19.00'da oynayacağı müsabakanın kadrosu şu şekilde:

Samet Geyik (Türk Telekom)