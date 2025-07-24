A Milli Takım, Japonya'ya Elendi - Son Dakika
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Spor

A Milli Takım, Japonya'ya Elendi

24.07.2025 21:21
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Simge Aköz, VNL çeyrek finalinde Japonya'ya kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Kaptanı Simge Aköz, Japonya maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz" dedi.

FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde, Polonya'nın Lodz şehrinde oynanan maçta Japonya'ya 3-2 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı turnuvaya veda etti. Maçın ardından ay-yıldızlı ekibin kaptanı Simge Aköz açıklamalarda bulundu. Aköz, "Gerçekten çok üzgünüz. Japonya karşısında defalarca tecrübe ettiğimiz duygular vardır. Defansif gücü yüksek olan az hata yapan takımlara karşı daha sabırlı oynamak gerekiyordu. Biz ilk setten itibaren riskli bir oyun ortaya koyarak sabırsız bir giriş yaptık. Bu girişin de maliyetleri oldu. Sonrasında karar setine taşıdık. O noktadan sonra yapabilecek çok da fazla bir şey yoktu belki de. Mevcut durumun çok da bir bahanesi yok. Bu VNL bize gerçekten büyük bir ders olacaktır diye düşünüyorum. Önümüzde çok önemli bir Dünya Şampiyonası var. Bu takım bu duyguları, bu oyunu kaldırabilecek derecede kuvvetli. O yüzden önümüze bakıyoruz. Çok daha sıkı çalışmak gerektiğini bence farkına vardık diye düşünüyorum. Umarım bizim için Dünya Şampiyonası çok daha güzel geçer" ifadelerini kullandı. - LODZ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım, Japonya'ya Elendi - Son Dakika

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