A Milli Takım, Kanada'ya Hareket Etti - Son Dakika
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A Milli Takım, Kanada'ya Hareket Etti

11.06.2026 20:12
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası için Kanada'ya hareket etti. İlk antrenman 12 Haziranda.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda oynayacağı ilk maç için ABD'den Kanada'ya hareket etti.

Ay-yıldızlı ekip, Avustralya maçını oynayacağı Kanada'nın Vancouver şehrine gitmek için Arizona'daki ana kamp merkezinden ayrıldı.

Otobüsle Phoenix Uluslararası Havalimanı'na geçen kafileyi taşıyan uçak TSİ 20.00'de hareket etti.

Kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da yer aldı.

Ay-yıldızlı ekibin 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz da bugün sabah saatlerinde Arizona'daki milli takım kampından ayrıldı.

Milli takım, Vancouver'daki ilk antrenmanını 12 Haziran TSİ 04.30'da Killarney Park'ta gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Takım, Kanada'ya Hareket Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nuray Değirmenci Nuray Değirmenci:
    az da olsa uğraş var en azından hazırlık yapılıyo ama çıkışı bekleyeceğiz bakalım ne çıkar ortaya! 0 0 Yanıtla
  • Hatice H Hatice H:
    yahu her gün aynı konu işte ya milli takım hareketi milli takım kamı milli takım maçı ???? 0 0 Yanıtla
  • Hatice Şanlı Hatice Şanlı:
    şehirde yaşayan biri olarak bu tür haber paylaşımları her zaman ilgi çeker çünkü futbol için ne kadar hazırlık yapılırsa yapılsın sonuç meydanda belli oluyo merak ediyorum acaba Vancouver'da nasıl bir ortam olacak takım için 0 0 Yanıtla
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