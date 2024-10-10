A Milli Takım, Karadağ Maçına Hazır

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında yarın Karadağ ile Samsun'da karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde Karadağ karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

Milliler, Karadağ maçı için bugün saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Samsun'a hareket edecek. - İSTANBUL