A Milli Takım Karadağ Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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A Milli Takım Karadağ Maçına Hazırlanıyor

A Milli Takım Karadağ Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, Karadağ maçı için Samsun'da antrenman yaptı. Taktik çalışmalara odaklandılar.

08.10.2024 18:25
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Samsun'da oynayacağı Karadağ maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Karadağ maçının taktiği üzerinde duruldu.

Öte yandan antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, yarın yapacağı çalışmayla Karadağ maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: DHA

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