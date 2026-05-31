A Milli Takım, Kuzey Makedonya Maçı İçin Hazır

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda hazırlıkları kapsamında yarın saat 20.30'da Kadıköy'de oynayacağı Kuzey Makedonya maçının çalışmalarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.

Millilerde Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eskihellaç'ın tedavilerine devam edildi. Hakan Çalhanoğlu antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Kerem Aktürkoğlu ise düz koşulara başladı.

Antrenmandan önce teknik ekip ve futbolcular, evlenen İsmail Yüksek'i yaptıkları organizasyonla tebrik etti.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da izledi. - İSTANBUL