A Milli Takım, Macaristan Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart'ta oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı, ardından pas çalışmasıyla devam etti. Ay-yıldızlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Kulüp takımlarında dün maça çıkan isimler günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Ayrıca ağrıları olan Mert Günok ve Merih Demiral, antrenmanda yer almadı. Antrenmanın belli bölümünde takımla birlikte çalışan Yunus Akgün, bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı. Eksik oyuncular nedeniyle Ümit Milli Takım'dan Jankat Yılmaz ve İshak Vural da antrenman kadrosuna dahil edildi.

Ay-yıldızlılar, yarın yapacağı idmanla Macaristan maçının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL