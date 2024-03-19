- A Milli Takım, Macaristan ve Avusturya maçlarının hazırlıklarını sürdürdü
İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçların hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, devamında ise iki grup halinde şut ve defansif organizasyon çalışmaları yaptı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda milliler, takıma yeni katılan Can Uzun, Semih Kılıçsoy, Ahmetcan Kaplan ve Oğuz Aydın'ı alkışladı.
Ay-Yıldızlıların yaptığı antrenmanı Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.
A Milli Takım, yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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Milli futbolcu Salih Özcan, Macaristan ve Avusturya ile oynayacakları iki maçın kendileri için önemli olduğunu söyledi. Özcan, milli takımın EURO 2024'te bazı maçlarını Dortmund'da oynayacağını belirtirken, Can Uzun'un milli takımı tercih etmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Ayrıca, Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Nuri Şahin ile iyi anlaştıklarını söyledi.
Efeler Belediyesi tarafından Hasan Sefa Umurlu Halı Sahası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Umurlu Mahallesi'ndeki törenin açılış konuşmasını yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay açılışlarında kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.
Avcılar Belediyesi, Cihangir Mahallesi'ne yapılacak yarı olimpik havuzlu spor kompleksinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ramazan Hakan Yılmaz ve CHP Avcılar Belediye Başkan Adayı Utku Caner Çaykara da katıldı.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 32. haftasında sahasında konuk edeceği Kırklarelispor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışmaları ve sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamlandı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kocaelispor'un maçlarını oynadığı Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'na ve bölgeye ulaşımı sağlayacak tramvay hattında çalışmalar başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projeyi yerinde inceleyerek bilgi aldı. Projenin toplam uzunluğu 3,8 kilometre olup, tamamlanması planlanan hattın 2025 Temmuz'da hizmete alınması hedefleniyor.
A Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanla Macaristan ve Avusturya maçlarına hazırlanıyor. Antrenmanda oyuncular ısınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmaları, şut ve defansif organizasyon çalışmaları yaptı. Yeni katılan oyuncular alkışlandı. Antrenmanı TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.
Corendon Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın, ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi. Aydın, heyecanını ve hayalini gerçekleştirmek istediğini belirtti. Ayrıca, Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye teşekkür etti ve EURO 2024'e katılmayı hedeflediğini söyledi.
Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2023-2024 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Minikler Festivali, Erzurum'da gerçekleştirildi. Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışlara 126 sporcu katıldı. Yarışlar sonucunda dereceye giren sporcular açıklandı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında A Milli Takım, 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile özel maçlarda karşılaşacak. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Teknik direktör Vincenzo Montella ve oyuncular, basın mensuplarına poz vererek görüntülendi. Aday kadroya ilk kez davet edilen futbolcular ise diğer futbolcular tarafından kutlandı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Macaristan maçının taktik çalışması yapıldı. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da çalışmayı izledi. A Milli Takım, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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