A Milli Takım Paraguay\'a 0-1 Yenik Durumda

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada A Milli Takım'da savunmadan çıkmak isterken kaybedilen top sonrası Enciso'nun pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Galarza'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1

30. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda uzak köşeye gelen topu Kerem, kafayla ceza yayı içine indirdi. Kenan Yıldız'ın bu noktan yaptığı röveşata vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gill'de kaldı.

35. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Hakan'ın ceza sahasında yaptığı ortaya iyi yükselen Mert Müldür'ün penaltı noktasının önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak önce üst ardından da yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

37. dakikada A Milli Takım'ın savunmadan çıkmak isterken yapılan top kaybının ardından sağ kanattan hızlı gelişen atakta Caceres'in ceza sahasına girip çapraz pozisyondan çektiği sert şutta kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

45+3. dakikada VAR incelemesinin ardından Miguel Almiron, Mert Müldür'e eliyle ağzını kapatarak bir şey söylediği için direkt kırmızı kart gördü.

Stat: Bay Area

Hakemler: Ivan Barton, David Moran, Antonio Pupiro

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz, Oğuz Aydın, Can Uzun

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Paraguay: Orlando Gill, Juan Jose Caceres, Gustavo Gomez, Omar Alderete, Junior Alonso, Diego Gomez, Andres Cubas, Matias Galarza, Miguel Almiron, Isidro Pitta, Julio Enciso

Yedekler: Gatito Fernandez, Gaston Olveira, Gustavo Velazquez, Fabian Balbuena, Jose Canale, Alexandro Maidana, Ramon Sosa, Mauricio, Damian Bobadilla, Braian Ojeda, Gustavo Caballero, Antonio Sanabria, Alejandro Romero Gamarra, Alex Arce, Gabriel Avalos

Teknik Direktör: Gustavo Alfaro

Gol: Matias Galarza Fonda (dk.2) (Paraguay)

Kırmızı kart: Miguel Almiron (dk. 45+3) (Paraguay)

Sarı kart: Matias Galarza Fonda (Paraguay) - SAN FRANCISCO