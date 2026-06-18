A Milli Takım Paraguay'a Hazırlanıyor - Son Dakika
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A Milli Takım Paraguay'a Hazırlanıyor

A Milli Takım Paraguay\'a Hazırlanıyor
18.06.2026 05:50
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A Milli Futbol Takımı, Paraguay maçı için San Francisco'da antrenman yaptı. Hiçbir eksik yok.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Paraguay müsabakasının hazırlıklarına San Francisco'da yaptığı antrenmanla devam etti.

San Jose Park'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı ve ısınma çalışmalarla devam etti. Basına kapalı bölümde ise Paraguay maçının taktiği üzerinde duruldu.

Herhangi bir eksik futbolcunun bulunmadığı idmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

Milliler, Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarını 19 Haziran Cuma günü TSİ 03.45t'e San Jose Park'ta yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - SAN FRANCISCO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Paraguay'a Hazırlanıyor - Son Dakika

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