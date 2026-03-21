A Milli Takım, Romanya Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

A Milli Futbol Takımı, 26 Mart'ta Romanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Video-analiz toplantısının ardından idman hazırlıkları için fitness salonuna geçen oyuncular, daha sonra Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda basına kapalı bir antrenman yaptı. Bugünkü antrenman, dünkü çalışmada yer alan futbolculara ek olarak, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, RAMS Başakşehir'den Muhammed Şengezer, Trabzonspor'dan Mustafa Eskihellaç ile Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan oyuncularımızdan Baran Gezek, Barış Kalaycı, Eyüp Aydın, Hamza Güreler ve Yasin Özcan'ın da katılımıyla toplam 19 oyuncuyla gerçekleştirildi.

Abdülkerim Bardakcı takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmayı tamamlarken, antrenmanda ağrıları nedeniyle yer alamayan Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır'a tedavi uygulandı.

Ay-yıldızlıların bugünkü antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Arslan ve Muhammet Akçay da takip etti. - İSTANBUL