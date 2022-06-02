A Milli Takım salonda çalıştı - Son Dakika
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A Milli Takım salonda çalıştı

02.06.2022 14:57
A Milli Takım salonda çalıştı

UEFA Uluslar C Ligi'nde Faroe Adaları ile 4 Haziran Cumartesi günü karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

UEFA Uluslar C Ligi'nde Faroe Adaları ile 4 Haziran Cumartesi günü karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

UEFA Uluslar C Ligi'nde grubundaki ilk maçta 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım, bugünün sabah çalışmasını tamamladı. İki gruba ayrılan futbolcular, fitness salonunda mobilizasyon ve kuvvet çalışması yaptı. Aday kadrodaki tüm futbolcular eksiksiz olarak antrenmanda yer aldı.

(İHA)

A Milli Takım salonda çalıştı
A Milli Takım salonda çalıştı
A Milli Takım salonda çalıştı
A Milli Takım salonda çalıştı
A Milli Takım salonda çalıştı
A Milli Takım salonda çalıştı

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Kaynak: İHA

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