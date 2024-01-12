 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Trabzonspor'u ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Trabzonspor'u ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti. Antrenman öncesinde bordo-mavili kulübün teknik direktörü Abdullah Avcı ile bir süre sohbet eden Montella, Batista Mendy ve kaleci antrenörü Candeniz Velioğlu'nun doğum günü kutlamasına da katıldı. Montella, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine hediye edilen Trabzonspor forması için teşekkür etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Trabzonspor\'u ziyaret etti
12.01.2024 - 18:14,  Güncelleme: 18:17
Abone Ol

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti. Antrenman öncesinde bordo-mavili kulübün teknik direktörü Abdullah Avcı ile bir süre sohbet eden Montella, Batista Mendy ve kaleci antrenörü Candeniz Velioğlu'nun doğum günü kutlamasına da katıldı.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'u ziyaret eden A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, antrenman öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelerek sohbet etti. Montella, sohbetin ardından antrenmanın bir bölümünü takip ederek, Batista Mendy ile kaleci antrenörlerinden Candeniz Velioğlu için yapılan doğum günü kutlamasına katıldı. İtalyan teknik adam, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolculara misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek, başarı diledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine isminin yazılı olduğu bordo-mavili formayı hediye etti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Vincenzo Montella, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Antrenman, Teknik Direktör, Milli Takım, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Trabzonspor'u ziyaret etti - Son Dakika


18:42
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27
Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:08
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
17:06
Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
16:48
Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu

Son Dakika
18:42 AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
17:08 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 19:54:23. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Trabzonspor'u ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement