A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un Lüksemburg maçı sonrası yaptığı açıklama tepki topladı - Son Dakika
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A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un Lüksemburg maçı sonrası yaptığı açıklama tepki topladı

23.09.2022 00:41

Lüksemburg ile 3-3 sona eren karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Beraberliği son anlarda aldığımıza seviniyorum. Kaybetseydik geriye gitmiş olurduk" ifadelerini kullandı. Bu sözlere sosyal medyada tepki yağarken Alman hocaya oldukça sinirlenen bazı futbolseverler, "Bizimle alay ediyor" gibi yorumlar yaptı.

Uluslar C Ligi maçında A Milli Takım, sahasında Lüksemburg ile 87. dakikada bulduğu golle 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Ay-Yıldızlı ekibin teknik direktörü Stefan Kuntz'un sözleri tepki topladı.

"BERABERLİĞİ SON ANDA ALDIĞIMIZA SEVİNİYORUM"

Alman hoca yaptığı açıklamada, "Her zaman öğrenen, gelişen bir takım olduğumuzu söylüyorum. Bu tür durumlarda bazen ileri, bazen geri gidişler oldu. Beraberliği son anlarda aldığımıza seviniyorum. Kaybetseydik geriye gitmiş olurduk." ifadelerini kullandı. Kuntz'un bu sözleri büyük tepki çekerken deneyimli teknik direktör için "Bizimle alay ediyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle:

"KÖTÜ ŞEYLER DAHA FAZLAYDI"

"Bugün iyi şeyler de, kötü şeyler de oldu. Kötü şeyler daha fazlaydı. Skor tatmin edici değil. Öncelikli hedefimize ulaştık. Grubumuzu birinci bitirdik ve lig yükseldik.

"BU TÜR HATALAR OLMAMALI"

Bugün defansif anlamda gerçekten iyi değildik. Büyük hatalar yaptık. Bu hatalar gole sebebiyet verdi. Bunlardan hızlıca dersler çıkarmamız lazım. Bu düzeydeki maçlarda bu tür hatalar olmamalı.

"BU MAÇIN CİDDİ ANLAMDA ÖZETİNİN YAPILMASI GEREKİYOR"

Bireysel hatalar yaptık. Aynı zamanda bu maç öncesinde de 3 savunmacımızı kaybettik. Olağandışı koşullarda oynanan bir maçtı. Bazen böyle olur. Üst düzeyde oynayan 6 oyuncumuz bizlerle beraber değildi. Herkes dersler çıkarmalı bu maçtan. Bu maçın ciddi anlamda bir özetinin yapılması gerekiyor."

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Son Dakika Spor A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un Lüksemburg maçı sonrası yaptığı açıklama tepki topladı - Son Dakika


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