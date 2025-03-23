A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi\'ne Yükseldi

A Milli Futbol Takımı, play-off turunda Macaristan'ı eleyerek, ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, Puskas Arena'da karşılaştığı Macaristan 3-0'lık skorla mağlup etti. İlk maçı da 3-1'lik skorla kazanan ay-yıldızlılar, bu sonuçla A Ligi'ne yükseldi. Milliler, 2018 yılından itibaren düzenlenen organizasyonda ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek.

Milliler, Uluslar Ligi'nde daha önce B ve C Ligi'nde oynamıştı. - BUDAPEŞTE