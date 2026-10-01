A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Belçika ile 12. randevusuna çıkıyor

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Belçika ile 12. randevusuna çıkıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı, yarın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile 12. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 11 maçta iki taraf da 3'er galibiyet aldı, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı; en son 3 Haziran 2011'de Brüksel'de oynanan maç 1-1 bitmişti.
Türkiye ile Belçika, yarın yapacakları UEFA Uluslar Ligi maçıyla tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek.
İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7'si resmi, 4'ü özel toplam 11 maçta taraflar 3'er galibiyet alırken, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.
7'si Belçika, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekibin attığı toplam 17 gole, Belçika 18 golle yanıt verdi.
Son maç 15 sene önce
İki ülke milli takımları son maçını, 15 yıl önce Brüksel'de oynadı.
3 Haziran 2011'de Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Belçika'nın golü 4. dakikada Ogunjimi'den gelirken, Türkiye'nin golünü 22. dakikada Burak Yılmaz attı.
Türkiye deplasmandaki 7 maçtan 2'sini kaybetti
Türkiye, Belçika ile deplasmanda yaptığı 7 maçtan 2'sinde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Milliler, 6'sı başkent Brüksel, 1'i de Genk kentindeki maçlardan 2'sini kazanırken, 2'sini kaybetti, 3'ünde de berabere kaldı.
Belçika-Türkiye maçlarında her iki taraf da 11'er gol attı.
Türkiye ve Belçika arasındaki maçlar
Türkiye ile Belçika arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|03.06.2011
|Brüksel
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-1
|07.09.2010
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|3-2
|10.10.2009
|Brüksel
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-2
|10.09.2008
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-1
|24.05.2006
|Genk
|Özel
|3-3
|28.04.2004
|Brüksel
|Özel
|3-2
|19.06.2000
|Brüksel
|EURO 2000
|2-0
|30.04.1997
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-3
|31.08.1996
|Brüksel
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-2
|26.10.1958
|Brüksel
|Özel
|1-1
|08.12.1957
|Ankara
|Özel
|1-1
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