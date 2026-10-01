A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Belçika ile 12. randevusuna çıkıyor

Türkiye ile Belçika, yarın yapacakları UEFA Uluslar Ligi maçıyla tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7'si resmi, 4'ü özel toplam 11 maçta taraflar 3'er galibiyet alırken, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

7'si Belçika, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekibin attığı toplam 17 gole, Belçika 18 golle yanıt verdi.

Son maç 15 sene önce

İki ülke milli takımları son maçını, 15 yıl önce Brüksel'de oynadı.

3 Haziran 2011'de Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanan 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Belçika'nın golü 4. dakikada Ogunjimi'den gelirken, Türkiye'nin golünü 22. dakikada Burak Yılmaz attı.

Türkiye deplasmandaki 7 maçtan 2'sini kaybetti

Türkiye, Belçika ile deplasmanda yaptığı 7 maçtan 2'sinde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Milliler, 6'sı başkent Brüksel, 1'i de Genk kentindeki maçlardan 2'sini kazanırken, 2'sini kaybetti, 3'ünde de berabere kaldı.

Belçika-Türkiye maçlarında her iki taraf da 11'er gol attı.

Türkiye ve Belçika arasındaki maçlar

Türkiye ile Belçika arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 03.06.2011 Brüksel Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1 07.09.2010 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3-2 10.10.2009 Brüksel Dünya Kupası Elemeleri 0-2 10.09.2008 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1-1 24.05.2006 Genk Özel 3-3 28.04.2004 Brüksel Özel 3-2 19.06.2000 Brüksel EURO 2000 2-0 30.04.1997 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1-3 31.08.1996 Brüksel Dünya Kupası Elemeleri 1-2 26.10.1958 Brüksel Özel 1-1 08.12.1957 Ankara Özel 1-1 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır. Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

Kaynak: AA