A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde liderlik hedefliyor - Son Dakika
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A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde liderlik hedefliyor

A Milli Takım, Uluslar Ligi\'nde liderlik hedefliyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar Ligi kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada, grubu lider bitirip A Ligi'ne yükselmeyi hedeflediklerini belirtti. Montella, Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edeceklerini ve bu takımların güçlü olduğunu ifade etti. Aynı zamanda UEFA Uluslar Ligi'nin Dünya Kupası'na açılan bir kapı olduğunu vurgulayan Montella, hedeflerinin 2026 Dünya Kupası Finalleri'ne katılmak olduğunu söyledi.

08.02.2024 23:40
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar Ligi kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada, "Hedefimiz grubu lider bitirip A Ligi'ne yükselebilmek" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Fransa'nın başkenti Paris'te çekilen kuraların sonrasında rakipleri değerlendiren Montella, "UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizi bugün Paris'te çekilen kura ile öğrendik. Yakın zamanda oynanan maçlar nedeniyle futbolcularımız için tanıdık takımlar olan Galler, İzlanda ve Karadağ ile B Ligi'nde mücadele edeceğiz. Kuzeyden gelen takımlara karşı oynamak her zaman zorlu olmuştur. Özellikle de iç saha avantajını kullandıklarında. Oldukça yüksek fizik güçleriyle öne çıkan bu takımlar, son yıllarda kendilerini taktiksel anlamda da önemli ölçüde geliştirdiler. Yakın zamanda Galler ile Cardiff'te oynadığımız EURO 2024 Eleme maçında bunları gördük. Görüşlerim İzlanda için de geçerlidir. Karadağ, her ne kadar şimdiye kadar büyük turnuvaların finallerine katılamamış olsa da birçok yetenekli oyuncuya sahip bir takım" ifadelerini kullandı.

UEFA Uluslar Ligi'nin aynı zamanda Dünya Kupası'na açılan bir kapı olduğunun altını çizen Montella, "Hedefimiz elbette grubumuzu lider bitirip A Ligi'ne yükselebilmek. Bunun bize 2026 Dünya Kupası Finalleri'ne katılım için ek bir fırsat sunacağını da unutmamak gerek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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