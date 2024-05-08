A Milli Voleybol Kadın Başantrenörü Daniele Santarelli: Geçen sene yaptığımızı bu sene onaylatmamız gerekiyor - Son Dakika
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A Milli Voleybol Kadın Başantrenörü Daniele Santarelli: Geçen sene yaptığımızı bu sene onaylatmamız gerekiyor

A Milli Voleybol Kadın Başantrenörü Daniele Santarelli, geçen yazın rüya gibi geçtiğini belirterek, bu sene yaptıklarını onaylatmaları gerektiğini söyledi. Santarelli, yeni oyuncuları denemek için Milletler Ligi'nin doğru bir yer olduğunu ve en iyisini bulma şanslarının olacağını ifade etti.

08.05.2024 22:05
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A Milli Voleybol Kadın Başantrenörü Daniele Santarelli, geçen yazın rüya gibi geçtiğini belirterek, "Geçen sene yaptığımızı bu sene onaylatmamız, onaylamamız gerekiyor. Çok zor olduğunun farkındayız" dedi.

70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde 2023 yılın enleri sahiplerini ödüllerini aldı. Tören öncesinde basın mensuplarına konuşan A Milli Voleybol Kadın Başantrenörü Daniele Santarelli, "Geçen yaz rüya gibi geçti. Tekrarlanması gerçekten çok zor bir iş başarıldı. Bu sene çok çok daha zor olacak. Geçen sene yaptığımızı bu sene onaylatmamız, onaylamamız gerekiyor. Çok zor olduğunun farkındayız. Çok iyi oyuncularım var, çok iyi bir teknik ekibim var. İşimi yapmak için doğru yerdeyim. Yine başarılar kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Milletler Ligi'nin yeni oyuncuları denemek için çok doğru bir yer olduğunu belirten Santarelli, "Bu seneki yaz diğer yazlara göre daha kısa. Çok fazla değiştirme ve deneme şansımız olmayacak. Yeni oyunculara şans vereceğiz. Onları milli takımda görme şansımız olacak. En iyisini bulma şansımız olacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Daniele Santarelli, Voleybol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Voleybol Kadın Başantrenörü Daniele Santarelli: Geçen sene yaptığımızı bu sene onaylatmamız gerekiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Voleybol Kadın Başantrenörü Daniele Santarelli: Geçen sene yaptığımızı bu sene onaylatmamız gerekiyor - Son Dakika
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