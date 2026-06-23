A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2. haftasında parkeye çıkıyor.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi (VNL), ikinci etap maçlarını Polonya'nın Gliwice kentindeki Gliwice Arena'da oynayacak. Milliler, ikinci haftada Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.
Millilerin maç programı şu şekilde:
Yarın
TSİ 14.00 Çin-Türkiye
25 Haziran Perşembe
TSİ 21.00 Polonya-Türkiye
27 Haziran Cumartesi
TSİ 21.30 Türkiye-Arjantin
28 Haziran Pazar
TSİ 17.30 Belçika-Türkiye - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › A Milli Voleybol Takımı'nın VNL Maç Programı - Son Dakika
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