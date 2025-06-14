A Milli Voleybol Takımı Polonya\'ya Yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu. Milliler yarın saat 10.00'da ev sahibi Çin ile karşılaşacak.

Salon: Qujiang Spor Kompleksi

Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), Yuliya Akulova (Kazakistan)

Türkiye: Efe Bayram, Berk Dilmenler, Marko Matic, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Berkay Bayraktar (L) (Ahmet Tümer, Efe Mandıracı)

Polonya: Michal Gierzot, Aliaksei Nasevich, Szymon Jakubiszak, Mateusz Poreba, Jan Firlej, Rafal Szymura, Mateusz Czunkiewicz (L), (Hawryluk, Sasak, Kozub, Zaleszczyk)

Setler: 26-28, 23-25, 20-25

Süre: 1 saat 19 dakika - İSTANBUL