A Milli Voleybol Takımı Slovenya\'ya Yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL (Milletler Ligi) hazırlıkları kapsamında İstanbul'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Slovenya'ya 3-2 mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Uğur Ateş, Sadettin Kıral

Türkiye: Efe Bayram, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Mert, Kaan, Beytullah (L) (Ahmet, Vahit Emre, Mirza, Yiğit, Gökçen)

Slovenya: Mozic, Kozamernik, Mujanovic, Marovt, Stalekar, Najdic, Kovacic (L) (Stern, Planinsic, Bracko, Vincic, Okroglic, Z.Stern, Urnaut, Krzic)

Setler: 21-25, 25-23, 25-21, 22-25, 13-15

Süre: 2 saat 5 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'in ilk haftasında 11-15 Haziran tarihlerinde Çin'in Xi'an kentinde Çin, Sırbistan, Hollanda ve Polonya ile mücadele edecek.

Millilerin ilk haftadaki maç programı şöyle:

11 Haziran Çarşamba

15.30 Sırbistan-Türkiye

13 Haziran Cuma

15.30 Hollanda-Türkiye

14 Haziran Cumartesi

14.00 Türkiye-Polonya

15 Haziran Pazar

10.00 Çin-Türkiye - İSTANBUL