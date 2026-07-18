A Milli Voleybol Takımı Slovenya'ya Yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının üçüncü maçında Slovenya'ya 3-1 mağlup oldu. Milliler, Belgrad etabının dördüncü ve son maçında yarın günü saat 14.00'te İran ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Belgrad Arena

Hakemler: Catherine-Marie Boulanger (Belçika), Dominga Lot (İtalya)

Türkiye: Efe, Ahmet, Murat, Gökçen, Bedirhan, Adis, Berkay (L) (Kaan)

Slovenya: Palininsic, Bracko, Krzic, Mujanovic, Urnaut, Stalekar, Okroglic (L) (Marovt, Najdic, Sen)

Setler: 22-25, 25-20, 21-25, 23-25

Süre: 129 dakika - İSTANBUL