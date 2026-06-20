A Milliler Çin'le Karşılaşıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin ile mücadele edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Türkiye, organizasyonda 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşarken, Çin'in 5 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.
Milliler, VNL'deki üçüncü maçında ise bu akşam Almanya'yla karşı karşıya gelecek.
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