A Milliler Makedonya Maçına Hazır

A Milli Futbol Takımı, yarın Kuzey Makedonya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dünya Kupası öncesinde ilk maçında yarın Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde maçın son çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vincenzo Montela yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU DÜZ KOŞU YAPTI

Ay-yıldızlılarda takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ilk bölümde takımla çalışırken, daha sonra bireysel olarak çalışmalara devam etti. Geçtiğimiz hafta yapılan antrenmanda sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu düz koşulara başladı. Mustafa Eskihellaç, Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız'ın ise tedavilerine devam edildi. Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

A Milli futbolcular, yeni evlenen İsmail Yüksek'i de antrenman öncesi tebrik etti. Milli futbolcu, takım arkadaşlarının oluşturduğu koridordan geçerken, keyifli anlar yaşandı.