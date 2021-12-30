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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

30.12.2021 13:46
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Milli yüzücü Hilal Zeyneb Saraç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Milli yüzücü Hilal Zeyneb Saraç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen milli yüzücü, haber, spor ve yaşam kategorilerinde birer tercih yaptı.

Hilal Zeyneb Saraç, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bırakmam" fotoğrafına, yaşam kategorisinde ise Mehmet Eser'in "Sisin sakladığı şehir" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Milli sporcu, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Anlamlı çok güzel fotoğraflar. Özellikle İstanbul boğazının sisli fotoğrafı ile Tokyo 2020 olimpiyatlarında çekilen kareyi çok beğendim. Benim de yarın doğum günüm. Güzel bir tesadüf oldu. Böylesi bir etkinlikte yer aldığım için çok mutlu oldum. Anadolu Ajansı spor servisine teşekkür eder, foto muhabirlerini de tebrik ediyorum." diye konuştu.

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Muhammed Said, Ali Atmaca, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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