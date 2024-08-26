AA Spor Haberleri Direktörlüğü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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AA Spor Haberleri Direktörlüğü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Spor Haberleri Direktörlüğü yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Türk futbolu ve spor basınıyla ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.

26.08.2024 18:46
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Anadolu Ajansı (AA) Spor Haberleri Direktörlüğü yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Hacıosmanoğlu, AA Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir, AA Spor Haberleri Müdürü Eyüp Karakuş, AA Spor Haberleri Müdür Yardımcısı Serdal Kalaycı ve A Milli Takımdan Sorumlu AA Spor Haberleri Başmuhabiri Hilmi Sever'i makamında kabul etti.

Ziyarette; TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, TFF Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar da hazır bulundu.

Türk futbolu ve spor basınıyla ilgili fikir alış verişinde bulunulan ziyarette Elbir, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na, AA'nın hazırladığı, 1923 yılında hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan gelişmelerin kronolojik olarak ele alındığı "Yıllık 1923" kitabını hediye etti.

Kaynak: AA

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