Aalen\'de Altın Madalya Sevinci

Almanya'nın Aalen kentinde düzenlenen Limes Junior Cup'ta Kadın Grup kategorisinde yarışan milli takım, etkileyici performanslarıyla birinciliğe ulaşarak altın madalya kazanırken, Didimli sporcular Aydın'ı gururlandırdı.

Yarışmaya katılan sporcular Ada Eylül Bülbül, Azra Canpolat ve Deniz Özcan, 26.600 puanlık yüksek bir derece elde ederek rakiplerini geride bıraktı. Uluslararası düzeyde yoğun rekabetin yaşandığı turnuvada gösterdikleri disiplinli ve estetik performansla takdir toplayan sporcular, hem ülkemizi hem de Aydın'ı gururlandırdı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kazandıkları altın madalya ile ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcular Ada Eylül Bülbül, Azra Canpolat ve Deniz Özcan'ı ve emeği geçen herkesi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - AYDIN