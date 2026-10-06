Aaron Boupendza\'nın imzalı forması 75 bin TL\'ye satışa çıkarıldı

Hatayspor formasıyla Türkiye'de de mücadele eden Aaron Boupendza, geçtiğimiz yıl Çin'deki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

Boupendza'nın imzasının bulunduğu forma için 75 bin TL satış fiyatı belirlendi.

Bu formaya bu fiyat olur mu?

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