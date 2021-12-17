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ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı yeni sezonda iddialı - Son Dakika

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı yeni sezonda iddialı

17.12.2021 11:41
ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı yeni sezonda iddialı

Futbolda Başkent'in Süper Lig'deki tek temsilcisi olan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Ligi'nin ilk haftasında karşılayacağı Kireçburnu Spor Kulübü maçı öncesi hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Futbolda Başkent'in Süper Lig'deki tek temsilcisi olan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Ligi'nin ilk haftasında karşılayacağı Kireçburnu Spor Kulübü maçı öncesi hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Yeni transferleriyle birlikte sezona hızlı giren FOMGET Kadın Futbol Takımı bu yıl şampiyonluk hedefliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol takımı, Kadınlar Süper Ligi'nin ilk haftasında 18 Aralık 2021 Cumartesi günü karşılaşacağı Kireçburnu Spor Kulübü maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu karşılaşma öncesi antrenman, ısınma hareketleri, çift kale maç ve şut çalışmaları antrenör Hilmi Bugüner yönetiminde Yenikent Osmanlı Stadı'nda gerçekleştiriliyor.

"Şampiyonluk hedefliyoruz"

Ankara'nın Süper Lig'deki tek temsilcisi olduklarını ve disiplinli çalıştıklarını belirten FOMGET Kadın Futbol Takımı Antrenörü Hilmi Bugüner, "Yeni sezona bu hafta başlıyoruz. FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü olarak yeni sezona iyi hazırlandık. Sahamızda oynayacağımız müsabakayı kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bizlere her konuda destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum" dedi.

FOMGET Kadın Futbol Takımı futbolcuları ise Büyükşehir Belediyesi bünyesinde futbol oynamaktan gurur duyduklarını dile getirerek, yeni sezonda şampiyonluk hedeflediklerini şu sözlerle ifade ettiler:

Damla Köse: "Yeni sezon hazırlıklarını 4-5 aydır sürdürüyoruz. Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor, sezona galibiyetle başlamak istiyoruz."

Sema Polat: "Yeni sezon hazırlıklarımızı sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Lige galibiyetle başlamak istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük hedefimiz ligin finalini görebilmek."

Benan Altıntaş: "Yeni sezon hazırlıklarımız devam ediyor. Ligin ilk maçında Kireçburnu Spor ile karşılaşacağız. Amacımız lige galibiyetle başlamak." - ANKARA

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı yeni sezonda iddialı
ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı yeni sezonda iddialı
ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı yeni sezonda iddialı

Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Süper Lig, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı yeni sezonda iddialı - Son Dakika Spor


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