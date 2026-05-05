ABB FOMGET, Kadınlar Avrupa Ligi'nde Rekor Kırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Futbol Takımı'nın SFK 2000 Saraybosna'yı ağırladığı karşılaşma, 7 bin 600 kişiyle UEFA Kadınlar Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunun tribünden en çok izlenen maçı oldu.

Kulübün açıklamasına göre sezon rekoru, 18 Eylül 2025'te ABB FOMGET ile SFK 2000 Saraybosna (Bosna Hersek) arasında Eryaman Stadı'na oynanan 1. eleme turu rövanş maçında kırıldı.

Sıralamanın 2. basamağında, 25 Nisan'da İsveç kulüpleri Hammarby ile Hacken arasında yapılan final eşleşmesinin ilk karşılaşması yer aldı. Başkent Stockholm'de bulunan 3Arena'daki mücadeleyi, 7 bin 597 kişi izledi.

Açıklamada, "Birçok ülkenin önemli futbol pazarlarına rağmen en yüksek seyirci sayısına Ankara ve ABB FOMGET ulaştı. Bu başarı, sadece bir rakam değil Ankara'nın futbola olan ilgisinin, kadın futbolunun yükselişinin ve ABB FOMGET ailesinin gücünün en net göstergesidir." denildi.