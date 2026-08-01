ABB FOMGET Karyna Alkhovik'i Transfer Etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Belaruslu futbolcu Karyna Alkhovik'i transfer etti.

Başkent kulübünün açıklamasında, "ABB FOMGET Spor Kulübümüz, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, son olarak Fenerbahçe forması giyen Karyna Alkhovik ile anlaşmaya varmıştır. Tecrübesi, oyun kalitesi ve sahadaki karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Karyna Alkhovik'e hoş geldin diyor, kırmızı-lacivert formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. Yeni hedefler, yeni başarılar ve birlikte nice zaferlere." ifadelerine yer verdi.

26 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de daha önce Gaziantep ALG Spor ve Fenerbahçe formalarını giydi.