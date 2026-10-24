ABB FOMGET, Sultanbeyligücüspor\'u 6-0 mağlup ederek 7. haftayı galibiyetle bitirdi

ABB FOMGET, Sultanbeyligücüspor'u 6-0 mağlup ederek 7. haftayı galibiyetle bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi 7. haftasında ABB FOMGET, Osmanlı Stadı'nda Sultanbeyligücüspor'u 6-0 yendi. Misa 7, 46 ve 55. dakikalarda, Kariyna 11. dakikada, Rasmata 32. dakikada, Andjela 39. dakikada ağları buldu.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, sahasında Sultanbeyligücüspor'u 6-0 yendi.
Osmanlı Stadı'ndaki maçta ABB FOMGET'in gollerini 7, 46 ve 55. dakikalarda Misa, 11. dakikada Kariyna, 32. dakikada Rasmata ve 39. dakikada Andjela kaydetti.
Kaynak: AA
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