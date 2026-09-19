ABB FOMGET, yarın saat 17.00'de Trabzonspor'u Osmanlı Stadı'nda konuk edecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Berkay Mavi yönetecek.

Başkent ekibi, ligde oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavili takım ise yaptığı 3 müsabakadan 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.