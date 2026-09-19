ABB FOMGET, yarın saat 17.00'de Trabzonspor'u Osmanlı Stadı'nda konuk edecek

ABB FOMGET, yarın saat 17.00'de Trabzonspor'u Osmanlı Stadı'nda konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi 4. haftasında ABB FOMGET, yarın Osmanlı Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak maçı Berkay Mavi yönetecek; Başkent ekibi 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, Trabzonspor ise 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlikle mücadele ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.
Osmanlı Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Berkay Mavi yönetecek.
Başkent ekibi, ligde oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavili takım ise yaptığı 3 müsabakadan 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.
Kaynak: AA
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