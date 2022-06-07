ABB, sağlıklı yaşam için 'MİZUNO Ankara Meşale Koşusu'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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ABB, sağlıklı yaşam için 'MİZUNO Ankara Meşale Koşusu'na ev sahipliği yaptı

07.06.2022 15:46
ABB, sağlıklı yaşam için 'MİZUNO Ankara Meşale Koşusu'na ev sahipliği yaptı

- ABB, sağlıklı yaşam için 'MİZUNO Ankara Meşale Koşusu'na ev sahipliği yaptı Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi sürdürüyor.

- ABB, sağlıklı yaşam için 'MİZUNO Ankara Meşale Koşusu'na ev sahipliği yaptı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi sürdürüyor. ABB, Gölbaşı Belediyesi, TED Ankara Koleji ve MİZUNO iş birliği ile Mogan Gölü'nde ilk kez 'MİZUNO Ankara Meşale Koşusu' gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan spora verdiği desteği sürdürürken, bir yandan da sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamaya devam ediyor. ABB bu anlayış doğrultusunda, vatandaşları sağlıklı yaşama ve spor yapmaya teşvik etmek amacıyla Mogan Gölü'nde bu yıl ilki düzenlenen 'MİZUNO Ankara Meşale Koşusu'na ev sahipliği yaptı. Büyükler ve çocuklar kategorisinde düzenlenen yarışın tüm geliri Türk Eğitim Derneğinin sporcu bursuna aktarıldı.

Adımlar bu kez sağlıklı yaşam ve sporculara destek için atıldı

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Gölbaşı Belediyesi, TED Ankara Koleji ve Mizuno iş birliği ile gerçekleştirilen koşu büyükler ve çocuklar olmak üzere iki kategoride yapıldı. ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç'un da sporcularla yakından ilgilendiği koşuda dereceye girenlere plaketlerini, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Şube Müdürleri Abdulkadir Yaşar ve Burak Özgül verdi. Koşuda elde edilen tüm gelir ise Türk Eğitim Derneğinin sporcu bursuna aktarıldı.

ABB, sağlıklı yaşam için 'MİZUNO Ankara Meşale Koşusu'na ev sahipliği yaptı
ABB, sağlıklı yaşam için 'MİZUNO Ankara Meşale Koşusu'na ev sahipliği yaptı
ABB, sağlıklı yaşam için 'MİZUNO Ankara Meşale Koşusu'na ev sahipliği yaptı
ABB, sağlıklı yaşam için 'MİZUNO Ankara Meşale Koşusu'na ev sahipliği yaptı
ABB, sağlıklı yaşam için 'MİZUNO Ankara Meşale Koşusu'na ev sahipliği yaptı
ABB, sağlıklı yaşam için 'MİZUNO Ankara Meşale Koşusu'na ev sahipliği yaptı
ABB, sağlıklı yaşam için 'MİZUNO Ankara Meşale Koşusu'na ev sahipliği yaptı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ABB, sağlıklı yaşam için 'MİZUNO Ankara Meşale Koşusu'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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